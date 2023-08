“FF.SS. Cioè “Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”: cast, trama e trailer  

Il secondo mitico film di Renzo Arbore mascherato da ironico omaggio a Federico Fellini FF.SS. Credit: © Minerva Lorenzo Di Palma







“FF.SS. cioè FF.SS. Cioè ‘Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?’” è il secondo film diretto da Renzo Arbore, che negli anni 80 segnò col suo clan una traccia indelebile nella radio, nella tv e poi nel cinema italiano. Mascherato da omaggio a Fellini (“FF.SS” del titolo sta per “Federico Fellini Sud Story”), ma il Maestro non apprezzò, il film è paradigmatico delle trovate e dello stile unico, fra demenziale e raffinato, che distingue il lavoro di autore e artista di Arbore e delle sue creature. “FF.SS.” si apre proprio con un dialogo fra Arbore e De Crescenzo, che dopo aver dato scandalo con il “Pap’occhio” hanno il problema di trovare una sceneggiatura per il film successivo. Serve un miracolo di San Gennaro: e proprio a quel punto i due sono investiti da una pioggia di fogli che contiene lo script del nuovo film di Fellini, volati via dalla casa del maestro… Nel film appaiono nel ruolo di loro stessi tutta la tv italiana dell’epoca, Costanzo, la Carrà, Pippo Baudo, Claudio Villa ecc.. Allegria, disordine, un mondo dirompente e inimitabile che negli anni non ha perso un briciolo della sua originalità e modernità.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 1983

Nazionalità: Italia

Durata: 98'

Regista: Renzo Arbore

Attori: Renzo Arbore, Luciano De Crescenzo, Pietra Montecorvino, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Isabella Biagini, Andy Luotto, Mario Marenco, Riccardo Pazzaglia, Nino Frassica, Gianni Boncompagni

Trama

Arbore e De Crescenzo cercano delle idee per un nuovo film quando dalle finestre di Fellini piovono dei fogli con una sceneggiatura: si tratta di una pellicola inedita di Federico Fellini intitolata F.F.S.S., ovvero Federico Fellini Sud Story... Cominciano così le riprese di F.F.S.S., con un Arbore nella doppia veste di regista e attore: lo showman interpreta il ruolo di Onliù Caporetto, uno sgrammaticato impresario campano, il quale tenta di portare al successo la giovane Lucia Canaria. La ragazza, che a Napoli lavora come sorvegliante di bagni pubblici, è dotata di uno straordinario talento canoro, ma è anche affetta da uno strano morbo, la napoletanite: l'eccessiva esposizione a profumi, visioni o suoni che le ricordino le sue origini da autentica partenopea, le causa mancamenti improvvisi.