“Filumena Marturano”: trama, cast e personaggi

Vanessa Scalera con Massimiliano Gallo sono protagonisti del nuovo adattamento della celebre opera di Eduardo De Filippo Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo in "Filumena Marturano" Credit: © Rai Cecilia Uzzo







Va in onda in prima serata "Filoumena Marturano", film tv martedì 20 dicembre su Rai1. Vanessa Scalera interpreta la protagonista (che dà il nome al film) dell’opera tratta dalla commedia di Eduardo De Filippo. L’impegno di Rai a preservare la memoria culturale nazionale si è dedicato alla "collection De Filippo", ambizioso progetto di trasposizione filmica dei suoi capolavori teatrali, grande protagonista del teatro italiano. Dopo "Natale in Casa Cupiello" e "Sabato, Domenica e Lunedì" il progetto continua con quest'opera, scritta per la sorella Titina, che testimonia lo straordinario rapporto umano ed artistico tra i due fratelli.

"Filumena Marturano" è anche l’unico titolo ad avere una protagonista femminile, interpretata da Vanessa Scalera (già amata star della fiction "Imma Tataranni - Sostituto procuratore"), affiancata da un cast composto anche da Massimiliano Gallo, Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Francesco Russo, Giovanni Scotti e Massimiliano Caiazzo.

La trama

Filumena Marturano è una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con Domenico Soriano, un ricco pasticciere. È lei a governare i suoi affari e l’amministrazione della casa, mentre l’uomo continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane. Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di morte, ma appena dopo la celebrazione del matrimonio, Domenico scopre l’inganno e chiede l’annullamento. Solo allora la donna gli rivela che uno dei suoi tre figli, cresciuti in segreto, è in realtà suo. Le certezze dell’uomo vacillano e il desiderio di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Per Filumena però « 'E figli so’ ffigli. E so’ tutti eguali».