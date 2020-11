“Final score”: trama, cast e trailer

02 Novembre 2020 | 17:47 di Redazione Sorrisi

“Final score” è un action thriller del 2018 diretto da Scott Mann. L’ex soldato Michael Knox, interpretato da Dave Bautista, si trova a dover sventare un attacco terroristico in un stadio gremito di tifosi. Tra i 35.000 presenti c’è anche la figlia di un suo ex commilitone. Nel cast anche Pierce Brosnan.

La trama

Un gruppo di terroristi prende di mira il celebre stadio londinese di Boleyn Ground, dove si sta tenendo la partita del West Ham. Al match c'è anche Michael Knox, ex militare statunitense, in compagnia della nipote Danni. L'uomo si era recato in Inghilterra per fare visita alla famiglia di un suo caro amico e collega, scomparso tragicamente durante una pericolosa missione in Afghanistan, ma ora, dopo la chiamata da parte del russo Arkady Belav, si ritrova a dover salvare la vita di oltre 35.000 spettatori.

Il cast

Dave Bautista, Pierce Brosnan, Ray Stevenson, Martyn Ford

Il trailer