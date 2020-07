“Finalmente la felicità”: trama, cast e trailer

20 Luglio 2020 | 10:47 di Redazione Sorrisi

"Finalmente la felicità" è un film del 2011 scritto e diretto da Leonardo Pieraccioni che ne è anche il protagonista. Una commedia che vede nel cast anche Rocco Papaleo, Maurizio Battista e Ariadna Romero.

Benedetto è un maestro di musica, invitato a una trasmissione televisiva, scopre che la madre da poco scomparsa, aveva adottato in segreto una bambina brasiliana, oggi una splendida modella. Non poteva mancare anche un piccolo cameo di Massimo Ceccherini.



La trama

Un insegnate di musica di Lucca, chiamato a "C'è posta per te" di Maria De Filippi, scopre che la mamma, recentemente venuta a mancare, aveva adottato a distanza una bambina brasiliana. Sono passati diversi anni e nel frattempo quella bambina, Luna, è diventata una bellissima modella. Ora che è in Italia per lavoro, ha voluto contattare il fratello per conoscerlo di persona. I due si legheranno molto e riusciranno insieme a realizzare i propri sogni.

Il cast

Leonardo Pieraccioni, Ariadna Romero, Rocco Papaleo, Thyago Alves, Shel Shapiro, Maurizio Battista, Michela Andreozzi, Andrea Buscemi.



