“Flamin’ Hot”: il trailer del film diretto da Eva Longoria

L'ex star di "Desperate Housewives" racconta la storia delle patatine piccanti più vendute negli Stati Uniti







Si puo' vedere su

È disponibile dal 9 giugno su Disney+ "Flamin' Hot", diretto da Eva Longoria. Si tratta di una commedia che racconta la storia Richard Montañez (interpretato da Jesse Garcia), imprenditore conosciuto per la sua contestata affermazione di aver inventato i Flamin' Hot Cheetos, le patatine di mais piccanti più vendute negli Stati Uniti.

La trama

Il film è descritto come «La storia vera e appassionante di Richard Montañez che, da inserviente della Frito-Lay, ha stravolto l’industria alimentare sfruttando le sue origini messicano-americane per trasformare i Flamin' Hot Cheetos da snack in un fenomeno iconico della cultura pop globale».

Il trailer

Il cast

Richard Montañez è interpretato da Jesse Garcia nel ruolo di Richard. Il cast comprende Annie Gonzalez in quello della moglie Judy, Emilio Rivera nel ruolo del padre di Richard, Nacho, Dennis Haysbert nei panni del mentore di Richard, Clarence, mentre il vincitore di 4 Emmy Award Tony Shalhoub (“La fantastica signora Maisel”) è l’amministratore delegato della PepsiCo Roger Enrico. Tra gli altri membri del cast figurano Matt Walsh, Bobby Soto e Pepe Serna.