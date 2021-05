“Flight”: cast, trama e trailer

Uno spettacolare film drammatico diretto da Robert Zemeckis e interpretato da un grande Denzel Washington Denzel Washington Redazione Sorrisi







"Flight" è uno spettacolare film drammatico diretto da Robert Zemeckis e interpretato da un grande Denzel Washington.

Il divo statunitense impersona Whip Whitaker, un pilota di linea tanto bravo quanto sregolato. Reduce da una notte di alcol e sesso, poco prima di decollare assume cocaina per smaltire la sbornia. Destino vuole che un grave guasto meccanico metta in pericolo la vita di equipaggio e passeggeri. Con una straordinaria manovra Whip riesce a evitare il peggio: dopo un rocambolesco atterraggio d'emergenza, solo 6 persone su 102 perdono la vita. Mass media e opinione pubblica esaltano il coraggio e l'abilità del pilota, trattato come un eroe, il diretto interessato però sa perfettamente che la commissione d'inchiesta incaricata di indagare sull'accaduto prima o poi scoprirà la verità...

Un film davvero avvincente, che unisce ad alcune sensazionali scene d'azione un efficace ritratto psicologico di un uomo in trappola.

Cast

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 2013

2013 Durata: 138'

138' Regista: Robert Zemeckis

Robert Zemeckis Cast: Denzel Washington, Nadine Velazquez, Don Cheadle, James Badge Dale, John Goodman, Bruce Greenwood, Kelly Reilly, Melissa Leo, Rhoda Griffis, Tamara Tunie, Brian Geraghty, Garcelle Beauvais, Adam Tomei

Trama

Whip Whitaker è un pilota di linea. Durante il volo che da Orlando va ad Atlanta incontra una turbolenza. In seguito a quello che sembra un guasto tecnico, l'aereo inizia a perdere quota e piomba in caduta libera verso il basso. Whip tenta così una manovra disperata per l'atterraggio e riesce a salvare la vita di 96 persone su 102. Per tutti, Whip Whitaker è un eroe. Quello che, però, tutti non sanno è che lui è, sì, un pilota straordinario, ma con problemi di alcolismo. E la sera prima dell'incidente l'ha trascorsa tra sesso, alcol, droga e pochissime ore di sonno.

