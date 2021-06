“Focus – Niente è come sembra”: cast, trama, trailer e curiosità

Il film con Will Smith e Margot Robbie racconta la storia di Nicky e Jess, due truffatori alle prese con i pericoli del mestiere Will Smith e Margot Robbie Redazione Sorrisi







In certi casi è tutta una questione di polso. È un po’ quello che ci viene in mente pensando a questo film di Will Smith, protagonista insieme a Margot Robbie di "Focus - Niente è come sembra" nei panni di due truffatori alle prese con il mondo del crimine.

Diretto da Glenn Ficarra & John Requa, è un film in cui i due protagonisti si muovono sul filo del rasoio per trovare il modo di mettere a segno il colpo perfetto senza essere scoperti. Iniziano a lavorare insieme, Nick (Will Smith) cerca di insegnare il pericoloso mestiere alla giovane Jess (Margot Robbie), i due si separano per poi incontrarsi dopo tre anni nella città argentina di Buenos Aires.

Più di qualcosa è cambiato ma l’alchimia e la chimica tra i due continua a farsi sentire e l’incontro casuale avrà delle conseguenze inaspettate.

Cast

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Focus

Focus Uscita: 2015

2015 Durata: 105'

105' Regista: Glenn Ficarra, John Requa

Glenn Ficarra, John Requa Cast: Will Smith, Margot Robbie, Rodrigo Santoro, Gerald McRaney, BD Wong, Robert Taylor

Trama

Nicky Spurgeon è bello, affascinante ed esperto truffatore con una dote innata per il depistaggio. Cresciuto in una famiglia di borseggiatori, adesso lavora in proprio. Una sera, conosce la bionda e bellissima Jess Barrett, che vuole seguire le sue orme. Nicky la porta con sé a New Orleans per insegnarle i segreti del mestiere e, tra una truffa e l'altra, Nicky prima si innamora di lei poi la lascia. Tre anni dopo, mentre sta preparando il colpo della sua vita, Nicky se la ritrova davanti e…

Trailer

Curiosità