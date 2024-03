“Folle d’amore”, il film tv su Alda Merini

Giovedì 14 marzo, in prima serata su Rai1 con Laua Morante e Luca Cesa Antonella Silvestri







Giovedì 14 marzo, in prima serata, Rai1 trasmette in film tv "Folle d’amore - Alda Merini". Il racconto della vita straordinaria e drammatica della grande poetessa e scrittrice diviso in tre capitoli, che seguono tre stagioni della sua vita e vivono con tre attrici differenti.

«La modalità scelta è quella di raccontarne la biografia nei suoi momenti salienti, per farla conoscere anche come donna e madre» ha spiegato il regista Roberto Faenza. Una vita, quella della Merini, iniziata con un’infanzia difficile, continuata con la guerra, i primi disturbi con conseguenti ricoveri in centri psichiatrici, i primi scritti, i matrimoni e i figli, i caffè letterari, gli amici intellettuali e i premi per le sue tante opere. «Alda ha scritto poesie bellissime che hanno toccato il cuore e l’anima di tanti, seppur vivendo un’esistenza tormentata senza perdere l’ironia e la capacità di amare nonostante i ricoveri psichiatrici. In lei hanno convissuto l’inquietudine e la vis terapeutica della poesia» ha concluso Faenza.

Il film vede protagonista Laura Morante nei panni della settantenne poetessa che, nell’appartamento a Ripa di Porta Ticinese sui Navigli, si racconta al giovane intellettuale Arnoldo Mosca Mondadori. Nel cast troviamo, tra gli altri, Luca Cesa, nei panni del marito Ettore Carniti, operaio e sindacalista e proprietario di alcune panetterie di Milano. Lo abbiamo intervistato.

Ettore Carniti era un uomo completamente disinteressato alla poesia, grande passione della moglie. Interpretando quest’uomo, cosa ha scoperto?

«Ho avvertito subito il peso di responsabilità. Quando si tratta di persone realmente esistite, il dubbio per un attore è sempre capire fino in fondo se si riesce a restituire al pubblico l’immagine più vicina e vera. Ho studiato molto».

Conosceva la storia di Alda Merini?

«Sapevo che fosse una delle poetesse più importanti di fine Novecento ma non ero un grande estimatore dei suoi versi. Questo ruolo mi ha dato l’occasione per conoscerla da vicino. La prima cosa che ho fatto, una volta superato il provino, è stato quello di andare a comprare il libro Alda Merini, mia madre scritto dalla figlia Emanuela. Volevo sapere della sua vita raccontata dalla figlia maggiore».

Il rapporto tra la Merini e il rimo marito era tormentato. Qual è stato sul set il momento più difficile per rappresentare questa loro inquietudine?

«C’è una scena in cui il marito rientra tardi la sera e la Merini, interpretata da giovane da Rosa Diletta Rossi, prova a colpirlo con un ombrello. Poi è lui stesso a bloccarla chiudendola in uno stanzino. A un tratto arrivano le bambine impaurite… Devo dire che sono momenti scenici forti e provanti anche per noi attori».

La Merini ha dedicato le sue poesie all’amore e alla passione. Forse è anche per questo che è così amata dai giovani…

«L’amore è vita, è il motore che ci fa marciare. Ci fa stare bene ma puo’ essere anche struggente. E’ quello che tiene in piedi le relazioni sentimentali ma anche i nostri sogni».