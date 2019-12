“Fratelli unici”, trama, cast e trailer

04 Dicembre 2019 | 10:56 di Redazione Sorrisi

Raoul Bova, Luca Argentero, Miriam Leone e Carolina Crescentini sono i protagonisti di questa divertente commedia italiana del 2014 che vede i due attori nei panni di due fratelli costretti a vivere insieme per colpa di un incidente. Leggero e divertente, "Fratelli unici" è un film adatto per distrasi un'ora e mezza davanti alla televisione.



Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2014

Durata: 89'

Regista: Alessio Maria Federici

Cast: Raoul Bova, Miriam Leone, Luca Argentero, Carolina Crescentini, Giusy Buscemi, Sergio Assisi



Trama

Pietro (Raoul Bova) è un uomo affermato che non sa più come si ama, Francesco (Luca Argentero) è un eterno ragazzino che non ha mai amato. Sono fratelli, ma hanno passato tutta la vita a desiderare di essere figli unici. Un incidente fa perdere la memoria a Pietro: ora è come un bambino. La sua ex moglie Giulia (Carolina Crescentini) sta per risposarsi e non ne vuole sapere di lui, così Francesco è costretto a portarselo a casa e, per la prima volta, a fare la parte dell'adulto. Ha inizio una folle convivenza che coinvolgerà anche Sofia (Miriam Leone), la loro vicina di casa.

