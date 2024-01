“Free – Liberi”:  cast, trama e trailer

In fuga dall'ospizio tra equivoci e ristate on the road Free - Liberi Credit: © Ismaele Film Lorenzo Di Palma







La storia di “Free – Liberi” (Italia, 2020) è quella di cinque anziani ricoverati in una casa di riposo di Roma che, annoiati dalla vita quotidiana, decidono di fuggire verso la Puglia per realizzare il sogno di una di loro. I protagonisti sono Rocco (Ivano Marescotti), trader fallito; suo fratello Luchino (Enzo Salvi), cuoco ossessivo compulsivo; Antonio (Babak Karimi), ex capitano di lungo corso; Erica (Corinne Clery), ex cantante cardiopatica e Mirna, (Sandra Milo), arrivata in Italia dalla Serbia allo scoppio delle guerre jugoslave che vuole ritrovare il pluriricercato Dragomir (Antonio Catania), suo vecchio amore creduto morto ma in realtà nascosto da anni nel Salento. I quattro si uniscono al viaggio, e durante il loro viaggio conoscono Paola (Shalana Santana), fidanzata del giovane Donato (Michele Venitucci), con il quale condivide la passione romantica per i vecchi cinema di paese ormai in disuso.

Trailer

Cast

Genere: Commedia

Uscita: 2020

Durata: 89'

Regista: Fabrizio Maria Cortese

Attori: Erika Blanc, Antonio Catania, Corinne Clery, Sandra Milo, Ivano Marescotti, Enzo Salvi, Sergio Friscia, Tullio Solenghi

Trama

