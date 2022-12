“Frozen 2 – Il segreto di Arendelle”: trailer e curiosità del film di Natale di Disney

Terra, fuoco, aria e acqua: gli elementi si scatenano su Arendelle. Toccherà ai protagonisti del primo Frozen scoprire il perché "Frozen 2 - Il segreto di Arendelle" Paolo Paglianti







Due Oscar (miglior film d’animazione e miglior colonna sonora) un BAFTA e due Grammy, miglior incasso per un film d’animazione: il successo del primo "Frozen", classe 2013, è incontestabile. Un’alchimia perfetta tra personaggi convincenti e coinvolgenti, una bella storia con i colpi di scena al momento giusto, una colonna sonora da urlo guidata dalla hit "Let it go" (in italiano, "All’alba sorgerò") e un pupazzo di neve come spalla comica che vale tutto il film. Con un successo così clamoroso, era prevedibile che prima o poi arrivasse il seguito.

Squadra che vince non si cambia: stessi registi – Chris Buck e Jennifer Lee, che hanno collaborato con quasi tutti i progetti più recenti di Disney – ma soprattutto il team di protagonisti al gran completo: la sorella maggiore Elsa dotata del potere del ghiaccio, la sorellina Anna innamorata del genuino Kristoff, l’inseparabile alce Sven e l’esplosivo pupazzo di neve Olaf, che ora è più maturo e passa il tempo a porsi dubbi filosofici.

Il trailer