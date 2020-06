“Fuga da Reuma Park”, 3 cose da sapere sul film

Come spesso accade nei film del tre comici , i protagonisti portano i loro veri nomi. Sono trascorsi venti anni e Aldo, Giovanni e Giacomo si ritrovano tutti e tre rinchiusi in una casa di riposo dove la vita è resa impossibile dalla gestione tirannica di un gruppo di infermiere molto rigide. Giacomo trascorre le sue giornate su una sedia a rotelle, è perennemente attaccato a una flebo, odia tutti quelli che lo circondano e gira con una pistola giocattolo; Giovanni è ormai uno smemorato e si diletta a discutere con piccioni e pesci rossi; Aldo è stato praticamente abbandonato al Reuma Park dai figli, il giorno di Natale. I tre uniranno le loro forze e le loro idee per realizzare un sogno e tentare la fuga dal quel posto impossibile.

«La nostra comicità e i nostri personaggi sono spesso stati definiti stralunati, paradossali. Se la nostra comicità abita nel surreale, questo film celebra il nostro mondo come nessun altro prima d'ora» hanno spiegato i tre protagonisti, descrivendo questo film come il più surreale della loro filmografia.

Un film che chiude un anno speciale

C'è anche un'altra ragione che rende particolarmente importante questo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre proprio nel 2016 hanno celebrato i 25 anni di carriera, aprendo i festeggiamenti con un tuor di grande successo dal nome "The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo - Live 2016", raccontanto la loro carriera con un libro dal titolo "Tre uomini e una vita" e chiudendo tutto in bellezza, con questo nuovo divertente film.