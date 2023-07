Fughe dai mondi virtuali in 8 film, da “Barbie” a “Matrix”

La fuga dei giocattoli Pixar datata 1995 è un percorso inverso rispetto a quelli presi in esame: lo dovrà intraprendere l'astronauta Buzz Lightyear per rendersi conto di non avere una reale missione per conto dell'umanità, ma di essere soltanto un pupazzo per bambini in un mondo reale che non ha posto per le sue ambizioni. Potrà, però, far felice un ragazzino molto speciale... Nel terzo film della saga di Woody & Buzz fa capolino anche un'irresistibile Barbie!

Su Disney+