Game, set, match! Il tennis in 7 film e qualche documentario

Tennis mania: in attesa della Coppa Davis, ripassiamo le sfide a colpi di racchetta fra grande e piccolo schermo Fiaba Di Martino







Si sono concluse, nella cornice del Pala Alpitour di Torino, le ATP Finals, il torneo professionistico di tennis più prestigioso, secondo solo ai quattro atti del Grande Slam. Protagonista assoluto il giovanissimo Jannik Sinner - sconfitto da Novak Djokovic alle battute finali - ma pronto a rimettersi in pista assieme agli azzurri per le Finals della Coppa Davis 2023, a Malaga.

Il tennis, lo sport più ostico da restituire nel racconto per immagini (e, per questo, ritenuto infilmabile), non è solo al centro del prossimo, attesissimo film di Luca Guadagnino, ma è stato anche il luogo drammaturgico dove si sono disputati infuocati scontri cinematografici, con la liturgia del campo spesso da intendersi in senso simbolico e filosofico. Di seguito qualche esempio, tra biopic e melodramma.

I film sul tennis

“ La battaglia dei sessi ” - Disney+

” - Disney+ “ Borg McEnroe ” - Prime Video, Infinity+ Paramount+

” - Prime Video, Infinity+ Paramount+ “ Match Point ” - Infinity+, Now,, TimVision

” - Infinity+, Now,, TimVision “ Wimbledon ” - Paramount+

” - Paramount+ “ Una famiglia vincente - King Richard ” - Now, Netflix

” - Now, Netflix “Challengers” - al cinema ad aprile 2024

I documentari sul tennis

" Break Point ” - Netflix

” - Netflix “ Una squadra ” - Netflix e Now

” - Netflix e Now “ Playbook ”, un episodio è dedicato a Patrick Mouratoglou - Netflix

”, un episodio è dedicato a - Netflix “ Untold - Fish vs Federer ” - Netflix

” - Netflix “ Naomi Osaka ”

” “ Andy Murray: Resurfacing ” - Prime Video

” - Prime Video “Rafa Nadal Academy” - Prime Video