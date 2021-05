“Gemini Man”: cast, trama e trailer

Un originale thriller del 2019 con Will Smith e diretto dal premio Oscar Ang Lee Gemini Man Credit: © 20th Century Fox Lorenzo Di Palma







Anche i killer vanno in pensione. O almeno ci provano, come nel caso di Henry Brogan (Will Smith) che dopo una carriera trascorsa ad ammazzare i nemici di un’organizzazione criminale, vorrebbe uscire di scena. Il suo boss però non solo si oppone, ma decide di eliminarlo: Henry si trova così alle calcagna un collega che deve farlo fuori. Immaginatevi la sua sorpresa quando scopre che si tratta di un suo clone. Un professionista abile come lui, ma con 25 anni di meno. Gemini Man, arrivato nelle sale nel 2019, è un thriller originale e adrenalinico diretto da Ang Lee, vincitore di due Oscar come Miglior regista con I segreti di Brokeback Mountain e Vita di Pi. Prima di Will Smith, erano stati considerati come potenziali protagonisti anche Harrison Ford, Mel Gibson, Nicolas Cage, Clint Eastwood e Sean Connery. Mentre per ricreare una versione più giovane di Will Smith, Paramount ha lavorato con WETA, il seminario sugli effetti speciali co-fondato da Peter Jackson, per creare una copia digitale perfetta di Will Smith che fosse credibile quanto la realtà.

Il Trailer

La Trama

Henry Brogan è il miglior sicario in circolazione. Per questo la Defense Intelligence Agency, servizio segreto americano, non rinuncia mai ai suoi servigi. Più passa il tempo e più Henry si interroga sulla vita condotta e, dopo un ultimo incarico, decide di smettere i panni del killer governativo. Ma i suoi superiori non si fidano e viene fatto sorvegliare da alcuni agenti, fino a ricorrere al migliore di tutti, straordinariamente simile nelle fattezze proprio a lui.

Il Cast

Will Smith, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong, Ilia Volokh, Ralph Brown