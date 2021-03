“Genitori vs Influencer”: cast, trama e trailer del film con Fabio Volo

Fabio Volo interpreta un padre alle prese con i social media in questa commedia diretta da Michela Andreozzi Fabio Volo Giulia Ausani







È in arrivo su Sky il nuovo film originale "Genitori vs Influencer", nuova commedia di Michela Andreozzi che mette in scena lo scontro generazionale tra genitori e figli attraverso la storia di un padre single alle prese con le difficoltà di educare la figlia adolescente, affascinata dal mondo dei social network.

Trailer

Trama

Fabio Volo interpreta Paolo, professore di filosofia che ha cresciuto da solo sua figlia Simone (Ginevra Francesconi). Hanno un bel rapporto che però si incrina all'improvviso quando lei entra nell'adolescenza: affascinata dal mondo degli influencer, decide di diventare come il suo idolo Ele-O-Nora (Giulia De Lellis). Per recuperare il rapporto con la figlia, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che diventa la sua web manager. La fama inaspettata lo trasformerà suo malgrado in un influencer.

Le immagini

Cast

Nel cast, oltre a Fabio Volo, Giulia De Lellis e Ginevra Francesconi anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e Massimiliano Bruno.

Verrà trasmesso in prima assoluta la sera di domenica 4 aprile su Sky Cinema Uno.