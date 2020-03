“Geostorm”: trama, cast e trailer

Azione, fantascienza e thriller politico si fondono in questo film con protagonista Gerard Butler

09 Marzo 2020 | 16:12 di Giulia Ausani

Una corsa contro il tempo per salvare l'umanità da una tempesta devastante scatenata da alcuni satelliti fuori controllo. È di questo che parla "Geostorm", disaster movie del 2017 in onda in prima tv su Canale 5 la sera di lunedì 9 marzo.

Diretto (e co-scritto) da Dean Devlin, "Geostorm" ha per protagonista Gerard Butler nei panni di un ingegnere incaricato di andare nello spazio per cercare di risolvere il problema direttamente all'origine, mentre sulla Terra suo fratello scopre che l'anomalia satellitare che rischia di causare la distruzione del pianeta forse non è stata affatto accidentale.

Una curiosità: l'idea per il film è venuta al regista quando, dopo aver spiegato a sua figlia il riscaldamento climatico, lei gli ha chiesto perché non si potesse costruire una macchina in grado di sistemare il clima.

Cast

Genere: Catastrofico/Azione

Uscita: 2017

Durata: 110'

Regista: Dean Devlin

Cast: Gerard Butler, Abbie Cornish, Jim Sturgess, Ed Harris, Andy García, Robert Sheehan.

Trama

Dopo una serie di disastri naturali senza precedenti, i leader mondiali hanno messo a punto un complesso sistema di satelliti in grado di tenere sotto controllo il clima e garantire la sicurezza di tutti. Almeno finché il sistema stesso non inizia ad attaccare il pianeta, scatenando catastrofi naturali di portata globale. Toccherà all'ingegnere Jake Lawson (Gerard Butler) e al fratello Max (Jim Sturgess) intraprendere una missione spaziale per impedire che una tempesta epocale - una geostorm, per l'appunto - annienti l'umanità.

Trailer