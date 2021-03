“Ghost”: cast, trama, trailer e curiosità

Demi Moore e Patrick Swayze sono gli assoluti protagonisti di questo commovente film romantico, arrivato in sala nel 1990 e diventato punto di riferimento del genere Patrick Swayze e Demi Moore in "Ghost" Credit: © Paramount Redazione Sorrisi







Il 16 novembre 1990 arrivava in Italia "Ghost", uno dei film romantici più amati e commoventi di tutti i tempi. Protagonisti assoluti sono Demi Moore e Patrick Swayze, a cui si aggiunge una straordinaria Whoopi Goldberg, nel ruolo di una medium in grado di mettere in contatto l’universo dei vivi con quello dei morti.

Storia fantasy dove la componente thriller si incastra con quella romantica e con le linee narrative tipiche della commedia, "Ghost" ha riscosso un successo grandissimo in tutto il mondo.

Cast

Genere: Drammatico

Uscita: 1990

Durata: 116'

Regista: Jerry Zucker

Cast: Patrick Swayze, Susan Breslau, Martina Deignan, Rick Aviles, Vincent Schiavelli, Angelina Estrada, Armelia McQueen, Gail Boggs, Vivian Bonnell, Christopher J. Keene, Stanley Lawrence, Phil Leeds, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn

Trama

Sam Wheat (Patrick Swayze) e Molly Jensen (Demi Moore), due giovani innamorati e felici che vivono insieme a New York, hanno appena deciso di sposarsi, quando una notte, in una strada deserta, vengono affrontati da un rapinatore armato che uccide Sam. Molly è disperata e ignora che accanto a lei c'è sempre la costante e amorosa presenza del fantasma di Sam: non lo vede e non sente le sue parole.

Trailer

Curiosità