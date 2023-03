“Ghosted”: il trailer del film con Ana De Armas e Chris Evans

La commedia romantica e d'azione sarà disponibile su Apple Tv+ ad aprile Cecilia Uzzo







Ana De Armas e Chris Evans di nuovo insieme: è "Ghosted" il titolo del nuovo film in arrivo in streaming su Apple Tv dal 21 aprile. Dopo "Knives Out" e "The Gray Man".

A un primo sguardo sembrerebbe una commedia romantica: Cole (Chris Evans) si innamora di Sadie (Ana De Armas) che però si rifugia nel ghosting – sparisce, senza rispondere più a telefonate né messaggi, lo lascia improvvisamente e senza alcuna spiegazione. Lui, incapace di rassegnarsi, decide di raggiungerla a Londra, come gesto romantico. Peccato che leisia in realtà una giovane agente della C.I.A. attualmente ricercata e in pericolo. Il film si trasforma così in un action movie con un tocco romantico, ma spiritoso. A dirigere la pellicola è Dexter Fletcher, attore dalla lunghissima carriera e ormai dedito anche alla regia di serie e di film come “Rocketman”.

Il trailer

La trama

Il film segue Cole, un uomo buono e onesto, che si innamora perdutamente dell'enigmatica Sadie, arrivando a scoprire in modo scioccante che lei è in realtà un agente segreto. Prima che possano decidere di darsi un secondo appuntamento, Cole e Sadie vengono travolti in un avventuroso intrigo internazionale per salvare il mondo.

Il cast

Oltre Ana De Armas – nominata agli Oscar 2023 come Miglior attrice per il film Netflix su Marilyn Monroe “Blondie” – e Chris Evans, rispettivamente nei panni di Cole e Sadie, nel cast ci sono anche Adrien Brody (nei panni del villain principale), Mike Moh, Amy Sedaris, Tim Blake Nelson e Tate Donovan.