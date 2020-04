“Gifted – Il dono del talento”: trama, cast e trailer

Chris Evans è uno zio single che cresce la nipotina come fosse sua figlia, ma le doti matematiche di Mary lo porteranno a scontrarsi con la propria madre

03 Aprile 2020 | 13:06 di Redazione Sorrisi

“Gifted – Il dono del talento” è un film drammatico del 2017 che vede protagonisti Chris Evans e McKenna Grace. Diretto da Marc Webb, racconta la storia di Frank Adler, un uomo che vive in Florida e deve crescere da solo la figlia della defunta sorella. Mary ha ereditato un talento matematico straordinario e la sua educazione metterà a dura prova il rapporto di Frank con la madre.

La trama

Mary (McKenna Grace) ha sette anni e vive in Florida con lo zio. Dalla defunta madre ha ereditato una mente matematica geniale. Frank (Chris Evans) si occupa di lei come fosse sua figlia e vorrebbe darle una vita e normale. Le sue doti la mettono però spesso a disagio a scuola e lo porteranno a scontrarsi con sua madre, la nonna Evelyn, che per garantirle un’istruzione che la faccia eccellere è disposta anche a ricorrere al tribunale.

Il cast

Oltre ai protagonisti Chris Evans e McKenna Grace, nel cast troviamo Lindsay Duncan e Octavia Spencer.

Il trailer