“Gioco di ruolo”: caro, non so come dirtelo ma sono un’assassina

Emma Brackett (Kaley Cuoco) ha una doppia vita. Per tutti è una normalissima madre di famiglia, con due figli e un marito, Dave (David Oyelowo). Ma in gran segreto è una sicaria professionista. La verità verrà fuori nel più imprevedibile dei modi, quando Dave proporrà di dare un po’ di pepe al rapporto...

Si intitola, non a caso, “Gioco di ruolo” questo film inedito in arrivo su Prime Video il 12 gennaio, in cui i due bravi attori (lei era la Penny di “The Big Bang Theory”, qui è anche produttrice) si cimentano in un interessante mix di thriller e di commedia.

