“Giù la testa”: trama, cast e trailer

22 Agosto 2020 | 12:22 di Lorenzo Di Palma

Diretto da Sergio Leone e interpretato da Rod Steiger, James Coburn e Romolo Valli, Giù la testa, arrivato nelle sale nel 1971, è il secondo film della cosiddetta “Trilogia del tempo”, preceduto da C'era una volta il West (1968) e seguito da C'era una volta in America (1984). È una dei film più “politici” di Leone che lo ambientò nel Messico del 1913, durante la rivoluzione, citando a man bassa Francisco Indalecio Madero, Pancho Villa, Emiliano Zapata e Victoriano Huerta, ma anche Mao Tse Tung. Il film in origine doveva intitolarsi "C'era una volta la Rivoluzione" e fruttò a Leone il David di Donatello per la migliore regia nel 1972.

LA TRAMA

Miranda è un bandito messicano che si mette in combutta con l'irlandese Sean Mallory, ex militante dell'IRA, per svaligiare una banca. Ma si trova coinvolto nella rivoluzione. La sua famiglia ne esce massacrata, lui viene salvato in extremis proprio da Mallory. In realtà, Miranda non è per nulla convertito agli ideali rivoluzionari. Eppure si ritrova ancora a fianco dell'irlandese per affrontare le truppe regolari.

IL CAST

Con Rod Steiger, James Coburn, Romolo Valli, Maria Monti, Rik Battaglia, Franco Graziosi, Antoine Saint-John, Vivienne Chandler

IL TRAILER