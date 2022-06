“Glass Onion: A Knives Out Mystery”, il nuovo film con Daniel Craig

Le prime anticipazioni del sequel di "Cena con delitto – Knives Out", che arriverà direttamente in streaming su Netflix Cecilia Uzzo







È stato rivelato il titolo ufficiale del sequel di "Cena con delitto – Knives Out": si intitolerà "Glass Onion - A Knives Out Mystery" e arriverà prossimamente su Netflix. Un accordo con Rian Johnson - regista, ideatore e sceneggiatore (candidato all’Oscar 2020 proprio per lo script) - assicura alla piattaforma streaming due film sequel per Netflix.

Già a giugno 2021 erano iniziate le riprese del sequel, che potrebbe uscire entro la fine dell’anno (o nei primi mesi del 2023, al più tardi).

Il cast

Ambientato in Grecia, il secondo capitolo ritrova il detective Benoît Blanc, nuovamente interpretato da Daniel Craig, unico attore dell'originale presente nel cast di "Glass Onion - A Knives Out Mystery" che schiera stelle come Edward Norton, Janelle Monáe, Jessica Henwick, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Madelyn Cline, insieme a Kate Hudson e Dave Bautista.

Pochissimi i dettagli relativi alla trama, la cui logline recita: «il detective Benoît Blanc va in Grecia per risolvere un mistero con un nuovo cast di stravaganti sospettati».

Il primo film "Cena con delitto – Knives Out"

Uscito nei cinema a fine nel dicembre 2019, "Cena con delitto – Knives Out" era stato descritto come un «moderno giallo deduttivo». Oltre a Daniel Craig nei panni di Benoît Blanc, nel cast c'erano Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette.