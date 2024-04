“Gli addestratori”, un asilo per cani…o bambini?

Lillo alle prese con amici a quattro zampe su Prime Video "Gli addestratori" Credit: © Prime Video Monica Agostini







Avere a che fare con le ex mogli può essere un problema: lo dimostra Lillo nel nuovo film “Gli addestratori”, in arrivo su Prime Video il 25 aprile.

Qui l’attore è Pasquale, che deve superare il distacco dal cane di famiglia Cecchino, “ceduto” alla ex moglie Marta in base agli accordi di separazione. Come fa, quindi, Pasquale a dimostrare di poter gestire il quadrupede in autonomia? Decide di aprire una scuola di addestramento per cani ma... per un errore nella stampa del volantino, invece che cuccioli o animali problematici si trova a capo di un gruppo di bambini irrequieti. Riuscirà a cavarsela? Lo scoprirete a fine film, dopo una serie meritata di risate.