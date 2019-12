«Gli Aristogatti»: trama, trailer e curiosità

31 Dicembre 2019 | 14:00 di Angelo De Marinis

Ambientato nella Parigi del 1910, Gli Aristogatti è un super-classico dell’animazione Disney del 1970, ambientato nel cuore di Parigi, con protagonisti Duchessa e i suoi piccoli Minou, Matisse e Bizet, una famiglia di gatti di alto rango. Il film - che è anche l’ultimo progetto cinematografico approvato da Walt Disney stesso e il primo prodotto dopo la sua morte - è stato diretto da Wolfgang Reitherman è uno dei "Nine Old Man", i nove animatori storici della Disney. La voce del “gatto del Colosseo” Romeo, nell’edizione italiana, è di Renzo Montagnani, noto attore del cinema e del teatro italiano.

Trama

Madame Adelaide, un’anziana, ricca ed eccentrica ex cantante lirica, nomina eredi del suo ingente patrimonio i suoi quattro Aristogatti: mamma Duchessa e i cuccioli Minou, Bizet e Matisse, i suoi affetti più grandi. In famiglia, oltre ai quattro gatti, c'è anche il maggiordomo Edgar, che erediterà alla morte degli Aristogatti. L'uomo, avido di impossessarsi delle ricchezze della signora, decide di sbarazzarsi dei concorrenti a quattro zampe. Una notte di temporale li rapisce, ma durante l'incontro poco piacevole con due cani randagi, li smarrisce. Gli Aristogatti si inoltrano sperduti per le insidiose vie di una città che non conoscono. La raffinata Duchessa e i suoi cuccioli provano a tornare a casa aiutati dall'aitante Romeo, un gatto vagabondo, gigione dal cuore d'oro, incontrato per caso, e da una band felina di musicisti jazz. Con cui vivranno una fantastica avventura, ricca di colpi di scena, divertimento e nuovi amici.

Trailer