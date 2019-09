“Gli ultimi saranno ultimi”: trama, cast e trailer

11 Settembre 2019 | 15:37 di Redazione Sorrisi

Arriva in priam serata su Raiuno il film "Gli ultimi saranno gli ultimi", film di Massimiliano Bruno, con Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio.

Luciana è una giovane donna che, dopo essere finalmente rimasta incinta, perde il lavoro. Antonio, poliziotto cinquantenne, viene trasferito a seguito di un incidente in cui ha perso la vita un suo collega. Le loro strade si incrociano quando la donna, oberata dalle spese e disperata per aver scoperto il tradimento del compagno Stefano, arriva a minacciare con una pistola il capo del personale.

Cast

Genere: Drammatico

Uscita: 2015

Durata: 103'

Regista: Massimiliano Bruno

Cast: Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Ilaria Spada, Stefano Fresi, Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio

Trama

Due storie che si intrecciano ad Anguillara: quella di Luciana, che lavora in una fabbrica ed è sposata con Stefano, cronico disoccupato. I due desiderano un figlio, che non arriva mai, ma quando il sogno finalmente si avvera, a Luciana, in dolce attesa, non viene rinnovato il contratto di lavoro. Poi c'è Antonio, un poliziotto che dal Veneto è stato trasferito nella provincia romana, dove lo aspetta il suo percorso di espiazione. Le vite dei due protagonisti si incontreranno in maniera inaspettata e imprevedibile.

Trailer