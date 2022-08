«Godzilla»: trama, trailer e curiosità sul film

Remake americano del film degli anni 50, la pellicola è diretta da Gareth Edwards e vanta un cast di grandi nomi Una scena del film Credit: © Warner Bros. Marianna Ninni







Remake americano del film degli anni 50, «Godzilla» è diretto da Gareth Edwards e vanta un cast di grandi nomi dove spiccano sicuramente Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, Ken Watanabe e Juliette Binoche, anche se quest’ultima si vede per pochissimo tempo.

Blockbuster hollywoodiano infarcito di citazioni classiche, il film prende le mosse in seguito all’esplosione di una centrale nucleare giapponese che riporta in vita uno spaventoso mostro radioattivo. L’epica battaglia si svolge tra i grattacieli di San Francisco dove Godzilla deve affrontare altri mostri in una lotta che si fa sempre più spettacolare.

Film di genere catastrofico, «Godzilla» è ricco di sequenze sensazionali e va visto con lo spirito di chi, sospeso dalla realtà, ha soltanto voglia di vedere un film che è puro spettacolo e intrattenimento.