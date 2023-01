“Gran Torino”: cast, trama e trailer

Un Clint Eastwood ad altissimi livelli dirige e interpreta questo film del 2010 Gran Torino Credit: © Warner Lorenzo Di Palma







Diretto e interpretato da Clint Eastwood “Gran Torino”, arrivato nelle sale nel 2010, segna il suo ritorno come attore dopo “Million Dollar Baby”, Oscar come miglior film nel 2005. In questo film drammatico, Eastwood interpreta il ruolo di Walt Kowalski, un reduce della guerra di Corea di carattere burbero e spavaldo che detesta tutto ciò che riguarda il suo quartiere, colmo di immigrati e in mano alle gang di ogni etnia. Ma gli eventi costringeranno Walt a difendere proprio quei vicini dalla locale gang che semina violenza e paura. Per questa smagliante e intensa interpretazione, Clint Eastwood vinse il National Board of Review Award come miglior attore.

Il Trailer

Il Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Gran Torino

Uscita: 2008

Nazionalità: Germania - USA

Durata: 116'

Regista: Clint Eastwood

Attori: Clint Eastwood, John Carroll Lynch, Bee Vang, Ahney Her, Christopher Carley, Austin Douglas Smith, William Hill, Chee Thao, Choua Kue, Brooke Chia Thao, Scott Eastwood, Xia Soua Chang, Cory Hardrict, Geraldine Hughes, Brian Howe, Dreama Walker, Nana Gbewonyo, John Antony, Doua Moua, Sarah Neubauer, Lee Mong Vang

La trama

Walt Kowalski è un veterano della guerra di Corea che continua a nutrire sentimenti razzisti nei confronti del popolo asiatico. È malato e ha un pessimo rapporto con i suoi due figli e con i suoi nipoti. La sua unica passione è la sua auto, una Gran Torino del 1972. Quando il figlio dei suoi vicini di casa, unica famiglia con cui ha un rapporto, cerca di rubargli l'auto, in una prova d'iniziazione per riuscire a essere ammesso in una gang giovanile, Walt cercherà di raddrizzargli la vita.