“Grease”: dopo 42 anni lo amiamo ancora

42 anni e "Grease" è ancora un successo intramontabile, conosciuto e amato da diverse generazioni che hanno reso il musical rock’n’roll un vero e proprio fenomeno pop.

• "Grease", una colonna sonora anni 50 tutta da ballare



Già dalla sua uscita in sala nel 1978, d’altronde, si era capito che la sua vita sarebbe stata lunga e prospera. Film con il maggiore incasso di quell’anno, racconta l’America iconica - quella dei drive-in, dei frappé, dei juke-box e dei balli di fine anno - e spensierata - i bad guys con la brillantina e le ragazze con le gonne ampie - degli Anni 50, che ancora non aveva conosciuto tragedie come la guerra nel Vietnam o l'uccisione di Kennedy, attualizzandone alcuni aspetti come l’attitude femminile. Un’America così diversa e cinematografica che proprio grazie a "Grease" abbiamo idealizzato, sognato e provato a emulare.



Non sappiamo quanti abbiano avuto l’opportunità di vederlo al cinema, ma non c’è matrimonio, festa di compleanno, serata balli di gruppo, compilation estiva… in cui non ci venga ricordata la sua universalità temporale e geografica. Tutti conoscono "Grease", tutti lo amano. Ecco il segreto del suo successo.



John Travolta e Olivia Newton-John "Grease" è stata la seconda parte da protagonista - anche se la quarta apparizione sul grande schermo - di John Travolta, reduce da «La febbre del sabato sera» (John Badham, 1978) che lo aveva già eletto sex symbol e ottimo ballerino. Prima che a lui, proprio perché alla produzione faceva paura l’idea che lo stesso attore interpretasse due personaggi così simili, il ruolo era stato proposto a Henry Winkler (e, si mormora, anche a Patrick Swayze). Il Fonzie di "Happy Days" rifiutò e il resto è storia. Quando iniziarono le riprese, Travolta aveva 23 anni, mentre Olivia Newton-John quasi 30: dunque, siamo sempre stati legittimati a chiederci come dei ragazzi del liceo possano sembrare adulti fatti e finiti. Mentre per Travolta la strada verso "Grease" non fu immediata, Olivia Newton-John fu da sempre la prima scelta per il personaggio di Sandy, ma leggenda vuole che accettò solo una volta che il suo co-protagonista venne coinvolto definitivamente nel progetto e la convinse a lavorare insieme.

I look "Grease" è ambientato negli Anni 50, di cui riprende i look iconici, ma non lo stile di vita che invece parla al presente. Brillantina e ciuffo "a banana", giacca di pelle, t-shirt bianca per lui. Gonna a campana, camicetta attillata, capello vaporoso e trucco per lei. Uno stile tra il pin-up e il rockabilly ripreso, copiato e trasformato nel tempo, dalla moda e nei guardaroba di tanti. Attraverso i look, "Grease" ci racconta non solo un’epoca, ma anche il desiderio d’appartenenza a un gruppo dettato dall’età dei suoi protagonisti. Zuko & co. sono "i ragazzacci" della scuola, quelli che non studiano e si concentrano solo sulle ragazze, quelli che dopo il liceo saranno amici per la vita, ricordandolo con grande nostalgia. Le Pink Ladies capitanate da Rizzo, invece, sono un gruppo assortito di personalità femminili diverse - di cui la nostra preferita è la futura estetista Frenchy - accomunate da un iconico giubbotto rosa Barbie: è grazie a loro che Sandy si trasformerà da un surrogato di Doris Day in attesa del principe azzurro nella bad girl che mette al tappeto Danny cantando "You’re The One That I Want".

Le canzoni Tratto dall’omonimo musical di Broadway (1971) scritto da Jim Jacobs e Warren Casey, ciò che ha reso "Grease" un film intramontabile è sopra ogni altra cosa la sua colonna sonora, perfetta già dalle prime immagini animate sul brano omonimo in stile Fifties. "Grease", così come "You’re The One That I Want" e "Hopelessly Devoted to You", che furono scritte apposta per la versione cinematografica, furono le canzoni di maggior successo insieme al singolo "Summer Night" che rimase in vetta alle classifiche inglesi per ben sette settimane. La nostra preferita però, soprattutto per la messa in scena con la famosa coreografia nell’officina meccanica è "Grease Lightning": un videoclip musicale fatto e finito.

Le Pink Ladies Come dicevamo, nonostante sia ambientato negli Anni 50, "Grease" inserisce alcuni temi abbastanza avanti per l’epoca, tra cui una nuova visione della femminilità grazie al gruppo delle Pink Ladies, responsabili della trasformazione di Sandy. Arrivata a scuola incarnando il vecchio stereotipo della ragazza "carina e perfetta" che sogna il principe azzurro, Sandy grazie alle sue nuove amiche diventa una femme fatale in pantalone attillato, che fuma e capisce di avere una voce nella coppia. Le Pink Ladies, inoltre, sono portatrici di una nuova visione della sessualità femminile e dell’amicizia tra ragazze: nonostante la loro giovane età, è palese che siano tutte attive nel campo e che si sostengano nelle reciproche esperienze. Non è finita: grazie al personaggio di Frenchy, il cui sogno non è romantico, ma professionale - vuole diventare estetista - scopriamo un cambio di rotta nelle aspirazioni femminili.

