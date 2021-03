“Green Book”: trama, cast e trailer

Il Green Book - abbreviazione di The Negro Motorist Green Book - era una guida stradale in cui erano indicati i posti in cui le persone di colore potevano fermarsi a mangiare o pernottare durante i viaggi negli Stati Uniti. Il film è tratto dalla vera storia del musicista Donald Shirley: ci racconta non solo la sua amicizia con Tony Vallelonga, suo autista e body-guard nel difficile tour che fece attraverso i razzisti Stati del Sud nel 1962, ma anche l’assurdità delle situazioni che incontrò lungo il percorso. Shirley, infatti, si trovò a suonare in teatri e salotti in cui erano in molti ad accorrere per onorare la sua musica, ma in cui poi non aveva nemmeno avere accesso al bagno comune. Non poteva dormire negli alberghi in cui soggiornava il resto della sua band, o cenare allo stesso ristorante in cui poco dopo si sarebbe esibito. Un trattamento assurdo con situazioni molto difficili da gestire, in cui Shirley si calò di proposito proprio per provare, smascherandole, a cambiarle.