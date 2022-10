“Greenland”: trama, cast e trailer

Gerard Butler è protagonista di questa pellicola che unisce l'azione alla catastrofe globale "Greenland" Redazione Sorrisi







Per l'umanità sta per scoccare l'ultima ora a causa di un cataclisma naturale, Gerard Butler interpreta un uomo che, non potendo salvare il mondo, tenterà il tutto per tutto per salvare la sua famiglia. Con "Greenland", disaster movie adrenalinico con effetti speciali curati dagli stessi produttori di "John Wick", l'attore torna a lavorare con il regista Ric Roman Waugh dopo il successo di "Attacco al potere 3".

Cast

Titolo Originale : Greenland

: Greenland Genere : Azione

: Azione Anno : 2020

: 2020 Durata : 2 ore

: 2 ore Regia : Ric Roman Waugh

: Ric Roman Waugh Interpreti: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Joshua Mikel, Gary Weeks

La trama

Una catastrofe si abbatte sul mondo e minaccia di distruggere l'umanità: la frammentazione dell’asteroide Clarke al suo passaggio vicino alla Terra. L'impatto degli enormi frammenti di roccia provoca distruzione, destabilizzando interi paesi dal punto di vista politico, sociale ed economico. Come altri uomini, John Garrity cerca di capire come sopravvivere, per scoprire che gli restano solo quattro giorni per portare la famiglia a New York in salvo in un bunker militare segreto che si trova in un luogo piuttosto complicato da raggiungere. Per l’uomo, insieme all’ex moglie Allison e al giovane figlio Nathan, comincia un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Intanto il tempo stringe, il mondo è in prenda al caos, e quindi comincia una corsa contro l’avvicinarsi dell’apocalisse globale, per raggiungere la Groenlandia.

