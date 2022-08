“Guardia del corpo”: cast, trama e trailer

Un ex agente segreto viene ingaggiato come guardia del corpo personale da una pop star perseguitata da un misterioso stalker Guardia del corpo Credit: © Warner Bors Lorenzo Di Palma







Arrivato nelle sale nel 1992, “Guardia del corpo” è una delle love story più amate di tutti i tempi e un film di grande successo: anche se fu scartato da ben 67 produttori, il film fu il secondo più visto quell’anno, battuto solo da “Aladdin”, con 411 milioni di dollari incassati, e la colonna sonora (con la strafamosa “I Will Always Love You”) ha venduto oltre 37 milioni di copie, diventando la colonna sonora di maggior successo commerciale di tutti i tempi. Il film era stato scritto molti anni prima per Steve McQueen e Diana Ross, ma deve gran parte del suo successo all'accoppiata di protagonisti, Kevin Costner e Whitney Houston (al suo debutto al cinema), che erano entrambi all'apice della popolarità.

Genere: Thriller

Titolo originale: The Bodyguard

Uscita: 1992

Nazionalità: USA

Durata: 130'

Regista: Mick Jackson

Attori: Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Ralph Waite, Tomas Arana, Michele Lamar Richards, Mike Starr, Christopher Birt

Frank Farmer, ex agente dei Servizi segreti che ora lavora privatamente come guardia personale, viene contattato da Bill Devaney, manager della bella popstar e attrice Rachel Marron. Da qualche tempo la cantante riceve infatti lettere minatorie da uno sconosciuto e Bill è preoccupato per la sua incolumità. Sarà l'inizio di una relazione turbolenta e passionale, destinata a snodarsi tra notti degli Oscar, gelosie famigliari e omicidi...