Guardiani della Galassia vol. 2: trama, cast, trailer e curiosità

Dopo aver sconfitto il malvagio Ronan L’Accusatore e aver sventato il suo perfido piano di distruzione del pianeta Xandar , sede della forza di polizia galattica dei Nova Corps , i Guardiani recuperano una delle cinque Gemme dell’Infinito, sottraendola momentaneamente dalle mani di Thanos , il matto titano che da ormai una decina d’anni vuole distruggere l’Universo Marvel. Gli interrogativi rimangono ancora tanti: chi è e dov’è finito il vero padre di Star-Lord ? Dove sono le altre gemme? E cosa succederà nel momento in cui verranno riunite? Ma, soprattutto, possibile che l’Universo non sia minacciato da nessun altro cattivone? Impossibile.

Chi sono i Guardiani?

Se per alcuni interrogativi non sarà facile avere una risposta, sappiamo benissimo che, nei fumetti Marvel, le nemesi non mancano. Ma con una squadra come quella dei Guardiani della Galassia, trovare una soluzione non è un grosso problema. Guidati da Star-Lord (Chris Pratt), metà alieno e metà umano alla ricerca del vero padre dopo essere stato rapito da piccolo da degli extraterrestri, i Guardiani sono composti da Gamora (Zoe Saldana), una delle figlie di Thanos, Drax (Dave Bautista), essere potentissimo alimentato dalla costante vendetta verso tutto e tutti, il meraviglioso Rocket Raccoon (doppiato da Bradley Cooper) accompagnato dall’altrettanto meraviglioso Baby Groot (Vin Diesel), un albero umanoide. Sì, avete letto bene.