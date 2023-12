“Hachiko – Il tuo migliore amico”: cast, trama e trailer

Riadattamento americano di un famoso racconto giapponese, è la storia di un cane e di un’amicizia speciale Hachiko - Il tuo migliore amico Credit: © Lucky Red Lorenzo Di Palma







“Hachiko, a dog’s story” è il commovente riadattamento americano di un famoso racconto giapponese, la storia di Hachi, un cane di razza Akita, e dell’amicizia speciale con il suo padrone. Ogni giorno Hachi accompagna il professor Parker (Richard Gere) alla stazione e lo aspetta al suo ritorno per dargli il benvenuto. L’emozionante e complessa natura di quello che si svela quando la loro routine viene interrotta, è ciò che rende la storia di Hachi una favola per tutte le età. L’assoluta dedizione di un cane nei confronti del suo padrone ci mostra lo straordinario potere dei sentimenti e come anche il più semplice fra i gesti possa diventare la più grande manifestazione di affetto mai ricevuta.

Trailer

Cast

Genere: Drammatico

Titolo originale: Hachiko: A Dog's Story

Uscita: 2009

Nazionalità: Regno Unito - USA

Durata: 93'

Regista: Lasse Hallström

Attori: Richard Gere, Jason Alexander, Erick Avari, Davenia McFadden, Joan Allen, Cary-Hiroyuki Tagawa, Sarah Roemer

Trama

Film drammatico basato sulla storia vera di un fedele cane di nome Hachiko. Questo amico molto speciale accompagnava ogni giorno il suo padrone, professore universitario, alla stazione ferroviaria e ritornava a prenderlo quando rientrava dalla giornata lavorativa. Purtroppo il suo padrone un giorno morì di arresto cardiaco mentre era all'università. Hachiko fedelmente ritornò alla stazione il giorno successivo, e ogni giorno per i nove anni successivi, in attesa del suo amato padrone.