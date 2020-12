“Harry Potter e i doni della morte – Parte I”: trama, cast e trailer

22 Dicembre 2020 | 10:47 di Redazione Sorrisi

"Harry Potter e i doni della morte - Parte I" è il primo di due film che costituiscono l'ultimo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling.

Harry, dopo aver lasciato Hogwarts, si mette alla caccia degli horcrux, oggetti e creature nei quali il suo mortale nemico Voldemort (Ralph Fiennes) ha imprigionato frammenti della sua anima. In compagnia di Hermione (Emma Watson) e Ron (Rupert Grint), si prepara al momento più atteso e temuto della sua vita: lo scontro finale con l'assasino dei suoi genitori.



La trama

Harry Potter è in fuga, Hogwarts è ormai caduta nelle mani di Voldemort e così anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che è stato colmato dalle forze oscure e Harry si sente abbandonato. Così non è e se ne accorgerà alla lettura del testamento: a Harry, Ron ed Hermione è stato lasciato in eredità un oggetto a suo modo cruciale per la resistenza. Non è però ancora il momento delle grandi battaglie quanto quello della fuga alla ricerca degli horcrux, oggetti o esseri viventi contenenti frammenti dell'anima di Voldemort. Solo a metà del suo percorso Harry si renderà conto che anche il signore oscuro è alla ricerca di un oggetto ugualmente cruciale.



Il cast

Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Michael Gambon, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Maggie Smith, Tom Felton, Bonnie Wright, Jamie Campbell Bower, Bill Nighy, Jason Isaacs, John Hurt, Ciarán Hinds, Rhys Ifans, Miranda Richardson, Brendan Gleeson, David Thewlis, Robbie Coltrane

