“Harry Potter e il calice di fuoco”: trama, cast e trailer

03 Dicembre 2020 | 15:37 di Redazione Sorrisi

Con “Harry Potter e il calice di fuoco” la saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling arriva al suo quarto capitolo. Cambio di timone alla regia che vede questa volta al lavoro Mike Newell al posto di Alfonso Cuarón, mentre il cast principale rimane ovviamente invariato. Protagonisti sono ancora una volta Harry (Daniel Radcliffe), Ron (Rupert Grint) ed Hermione (Emma Watson).

Tra i nuovi personaggi troviamo invece Alastor “Malocchio” Moody, interpretato da Brendan Gleeson, e un irriconoscibile Ralph Fiennes nei panni nientemeno che di Voldemort.

La trama

Harry Potter si appresta a iniziare il suo quarto anno da studente di alta stregoneria di Hogwarts. Non sa che lo attende una delle più complesse prove della sua vita: Il Torneo Tremaghi, che comporta il superamento di tre pericolose prove. "Arriva per tutti il momento in cui scegliere tra ciò che è giusto e ciò che è facile". Infatti tre fra i migliori allievi delle scuole di magia europee, per meritarsi il titolo di campione, dovranno affrontare tre terribili prove: la lotta con un orribile drago che sputa fuoco, un'avventura subacquea senza respirare per un'ora, e infine l'attraversamento di un labirinto. Harry Potter dovrà anche affrontare la sua nemesi, il malvagio Voldemort, determinato a tornare al potere e a eliminare Harry una volta per tutte.

Il trailer