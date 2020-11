“Harry Potter e la pietra filosofale”: trama, cast e trailer

Il primo film tratto dalla saga di J.K. Rowling che ci porta per la prima volta nel magico mondo di Hogwarts

Foto: Daniel Radcliffe in "Harry Potter e la pietra filosofale" - Credit: © Retiinrete

12 Novembre 2020 | 16:20 di Redazione Sorrisi

È il primo indimenticabile capitolo di una delle saghe di più grande successo degli anni Duemila. “Harry Potter e la pietra filosofale” è infatti il primo film tratto dei sette romanzi di J.K. Rownling che vede un giovanissimo Daniel Radcliffe nei panni del maghetto più amato di sempre. Iniziano qui i suoi studi di magia, con la partenza per la scuola di Hogwarts, dove incontrerà due inseparabili compagni: Hermione Granger (Emma Watson) e Ron Weasley (Rupert Grint).



La trama

L'undicenne Harry Potter, rimasto orfano all'età di un anno, è stato cresciuto dai perfidi zii che non esitano a vessarlo e mortificarlo. Fino a quando, grazie ad una lettera che gli viene recapitata magicamente, non scopre la sua vera identità. Harry è in realtà un mago, possiede enormi poteri e deve iniziare a frequentare il primo anno della scuola speciale di Hogwarts. È l'inizio di una magica avventura, dove lo attendono importanti amicizie, prove difficili e pericoli mortali.



Il cast

Daniel Radcliffe, Richard Harris, Emma Watson, Maggie Smith, Alan Rickman, Rupert Grint, Robbie Coltrane

Il trailer