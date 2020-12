“Harry Potter e l’Ordine della Fenice”: trama, cast e trailer

10 Dicembre 2020 | 12:12 di Redazione Sorrisi

"Harry Potter e l'ordine della fenice" è il quinto film tratto dalla saga di bestseller scritta da J.K.Rowling. Diretto da David Yates e uscito nel 2007, vedrà Harry (Daniel Radcliffe) alle prese con il ritorno di Voltemort e con l'espulsione da Hogwarts. Ad aiutarlo, però, ci penseranno Albus Silente (Michael Gabon) e i cavalieri dell'Ordine della Fenice.

La trama

La battaglia contro le forze oscure di Voldemort e dei suoi Mangiamorte è appena cominciata: è arrivato il momento di scendere in campo per l'Ordine della Fenice, l'organizzazione segreta fondata da Albus Silente per combattere il tentativo di Voldemort di assumere il potere nel mondo dei maghi. È l'ora della ribellione: un gruppo di giovani studenti addestrati da Harry è desideroso di imparare a combattere per contrastare l'avanzata del Signore Oscuro.

Il cast

Daniel Radcliffe, Imelda Staunton, Michael Gambon, Gary Oldman, Alan Rickman, Rupert Grint, Emma Watson e Ralph Fiennes.

Il trailer