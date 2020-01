“Heidi”: trama, cast e trailer del film

08 Gennaio 2020 | 15:54 di Redazione Sorrisi

Non ha certo bisogno di presentazioni Heidi, la bambina che insieme al nonno vive tra i monti della Svizzera. La vita della piccola viene stravolta quando la zia la porta a Francoforte, dove conosce Clara. Questo film del 2015 riprende un grande classico intramontabile.

Il cast

Genere: Drammatico

Uscita: 2015

Nazionalità: Germania - Sudafrica - Svizzera

Durata: 111'

Regista: Alain Gsponer

Cast: Anuk Steffen, Anna Schinz, Lilian Naef

La trama

Heidi vive spensierata con il nonno sui monti della Svizzera, pascolando le caprette con il suo amico Peter. Un giorno, la bambina viene portata dalla zia a Francoforte, per fare compagnia a Clara, una ragazzina costretta a vivere su una sedia a rotelle. Le cose in città non vanno per il meglio, anche perché la signorina Rottenmeier, la governante, è molto rigida. Con il passare del tempo, Heidi si affezionerà a Clara, ma il suo cuore apparterrà sempre alle montagne e, appena possibile, ci tornerà...

Il trailer