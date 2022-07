“Hocus Pocus 2”: trama, cast e trailer del sequel

Le tre sorelle streghe Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy tornano a terrorizzare Salem nel nuovo film in arrivo su Disney+ "Hocus Pocus 2" Credit: © Disney Cecilia Uzzo







«Tremate, tremate, le streghe sono tornate»: lo sanno bene gli abitanti di Salem, che con "Hocus Pocus 2" vedranno riaccendersi il pericolo delle tre sorelle Sanders, cioè le streghe «deliziosamente malvagie» interpretate nuovamente da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Con la pubblicazione del trailer e del poster, Disney ha annunciato la data di uscita del sequel del film che sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ dal 30 settembre.

Il primo film "Hocus Pocus", divenuto un piccolo cult per il pubblico Disney, risale al 1993: ventinove anni dopo (proprio come l’ambientazione della nuova pellicola) arriva il sequel, che riconferma le tre attrici nei panni delle protagoniste. Tra i due progetti, oltre agli anni, qualcosa è cambiato, a cominciare dalla regia, passata da Kenny Ortega a Anne Fletcher (che ha diretto titoli come "Voglio una vita a forma di me", "Ricatto d’amore"), che è intervenuta nella selezione degli interpreti dei nuovi personaggi.

«Sono estremamente entusiasta di essere coinvolta nel sequel di un film tanto amato quanto "Hocus Pocus"» aveva dichiarato la regista Anne Fletcher in una nota ufficiale «I fan di tutto il mondo hanno abbracciato questi personaggi e hanno reso questo film una tradizione di Halloween la cui popolarità continua a crescere e quanto sono fortunata ad essere tornata alla Disney con queste tre donne straordinariamente talentuose nei ruoli iconici che hanno creato, così come le favolose nuove aggiunte al cast?».

Annunciato nell’ottobre 2019, la lavorazione del film è stata lunga, anche a causa dei ritardi legati alla pandemia. Prodotto da Lynn Harris ("Una famiglia vincente - King Richard") e con Ralph Winter (Hocus Pocus", il franchise di X-Men), David Kirschner ("Hocus Pocus", "La bambola assassina") e Adam Shankman ("Disenchanted", "Hairspray - Grasso è bello") come produttori esecutivi, è distribuito in esclusiva proprio da Disney+.

La trama

Sono passati 29 anni da quando qualcuno ha acceso la Candela della Fiamma Nera e ha resuscitato le sorelle del XVII secolo, che sono in cerca di vendetta. Ora tocca a tre studentesse liceali impedire alle fameliche streghe di scatenare un nuovo caos a Salem prima dell’alba della vigilia di Ognissanti (quindi, la notte di Halloween).

Il trailer

Il cast

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy riprendono i loro ruoli delle streghe sorelle, rispettivamente Winifred, Sarah e Mary Sanderson. A cercare di contrastare le tre streghe sono Whitney Peak ("Gossip Girl"), Lilia Buckingham ("Dirt") e Belissa Escobedo ("American Horror Stories"), che intrepretano rispettivamente Becca, Cassie e Izzy. Dal primo film torna anche Doug Jones ("La forma dell’acqua"), che riprende il ruolo di Billy Butcherson, che Winifred aveva resuscitato come zombie.

Tra le novità del cast, invece, ci sono la vincitrice dell'Emmy (per "Ted Lasso”) Hannah Waddingham, Tony Hale e Sam Richardson ("La guerra di domani”, "Veep – Vicepresidente incompetente"), Juju Brener, Froy Gutierrez ("Teen Wolf") e Nina Kitchen.