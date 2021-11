“Home sweet home alone”: aiutatemi, sono a casa da solo!

Su Disney+ il remake del classico “Mamma, ho perso l’aereo” Archie Yates in "Home sweet home alone - Mamma ho perso l'aereo" Credit: © Disney+ Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Tra le tradizioni natalizie di mezzo mondo, oltre all’albero e ai regali, c’è la visione collettiva di “Mamma, ho perso l’aereo” (in originale “Home alone”, cioè “A casa da solo”), popolarissimo film che nel 1990 incassò quasi mezzo miliardo di dollari diventando un classico istantaneo delle Feste e lanciando la carriera del piccolo Macaulay Culkin. Quel film, non tutti se lo ricordano, diede il via a una vera e propria saga, con altri quattro titoli. Ma ora è tempo di ricominciare dalle basi e dalla storia originale.

Ecco arrivare quindi su Disney+ dal 12 novembre il remake “Home sweet home alone” (cioè “Casa dolce casa da solo”), nuovo film in cui è il simpatico Archie Yates, che abbiamo visto nel film “Jojo Rabbit”, a essere abbandonato per sbaglio dalla sua famiglia durante le vacanze. Il suo personaggio si chiama Max e anche lui dovrà utilizzare tutta la sua creatività (e un pizzico di crudeltà…) per proteggere casa sua da una coppia di criminali, Pam e Jeff, intenzionati a rubare un oggetto molto prezioso. Chissà che cosa combinerà!