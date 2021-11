“Home sweet home alone”: il nuovo “Mamma, ho perso l’aereo” con Archie Yates

In streaming una nuova storia ispirata al film natalizio Anni 90, questa volta il protagonista non è Kevin, ma Max Archie Yates è il protagonista della rivisitazione di "Mamma ho perso l'aereo", su Disney+ dal 12 novembre Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

C’è una scena nel nuovo “Home Sweet Home Alone - Mamma ho perso l’aereo”, in streaming su Disney+ dal 12 novembre, in cui uno dei protagonisti si domanda che bisogno ci sia di andare a toccare i cult cinematografici per farne delle nuove versioni, sostenendo che queste ultime non batteranno mai le prime. Il discorso è potenzialmente infinito, ma questo nuovo episodio del franchise per eccellenza delle feste come si posiziona nei confronti del cult Anni 90 con Macaulay Culkin? È fondamentalmente un omaggio.

Dalla storia alle dinamiche di preparazione e difesa della casa, fino al consueto lieto fine, tutto è costruito per ricordare i film diretti da Chris Columbus che vengono anche esplicitamente citati. Per regalare al pubblico qualcosa di diverso però, viene scelto un nuovo protagonista: Archie Yates (“Jo Jo Rabbit”), accompagnato da un cast di stelle della comicità come Ellie Kemper (“The Office”, “Unbreakable Kimmy Schmidt”), Ally Maki (“Toy Story 4”, “Cloak & Dagger”), Rob Delaney e Aisling Bea, per una storia che ha la particolarità di abbandonare la stretta dicotomia buoni-cattivi dei primi due film.

«Questo film cerca di onorare l’originale, cambiando le carte in tavola su alcuni elementi come il rapporto tra bene e male. In Mamma ho perso l’aereo 1 e 2 era ben chiaro chi fossero i buoni e chi i cattivi, mentre qui il rapporto è più bilanciato. C’è un che di malvagio anche in Max» ha detto ridendo Aisling Bea (che nel film interpreta la mamma del giovane Max) in conferenza stampa, rivolgendosi ad Archie Yates.

“Home Sweet Home Alone - Mamma ho perso l’aereo” è un film perfetto da guardare in famiglia durante le feste, per un momento di relax e puro divertimento, da condividere senza pensieri.