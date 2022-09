“Honor society”: la commedia teen con Gaten Matarazzo

Il film in streaming su Paramount+ vede protagonista il Dustin Henderson di "Stranger Things" "Honor society" Monica Agostini







Questo è il primo ruolo importante per Gaten Matarazzo dopo il successo di “Stranger things”. Nel film “Honor society”, disponibile dal giorno di lancio della piattaforma Paramount+, è Michael, un giovane studioso con le idee chiare: vuole entrare ad Harvard. «Michael è un ragazzo sveglio, che sta bene con se stesso anche se potrebbe essere definito “nerd”, secchione, dal resto del mondo» ci dice Gaten. Sulla sua strada incontra Honor (Angourie Rice), bionda liceale senza scrupoli, che cerca di irretirlo per un obiettivo: anche lei vuole studiare ad Harvard, ma sono in quattro a “lottare” per un posto. Così mette in piedi un piano diabolico per annientare l’altro (e il più ostico) contendente, fino a che... non se ne innamora.