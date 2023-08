“Horizon line – Brivido ad alta quota”: cast, trama e trailer

Un thriller diretto da Mikael Marcimain Horizon line - Brivido ad alta quota Credit: © Universal Lorenzo Di Palma







Girato nel 2020 tra le Mauritius, Dublino e i Pinewood Studios, "Horizon line - Brivido ad alta quota", è un thriller diretto da Mikael Marcimain che a causa del Covid ha incassato solo poco meno di un milione di dollari al botteghino. È la storia di Jackson e Sara, una coppia di ex che si imbarca su un volo locale dei Caraibi, pilotato dall’amico di lei Wyman, per partecipare a un matrimonio su una delle isole. Ma durante il volo il pilota ha un attacco di cuore e muore improvvisamente, lasciando il comando a Sara, che, ignara di come si piloti un aereo, rischia inizialmente di mandare il velivolo in caduta libera. La coppia si rende conto che l'autopilota è danneggiato e dovranno cercare di guidare loro stessi il piccolo aereo. La colonna sonora è di Jon Ekstrand e Carl-Johan Sevedag.

Trailer

Cast

Genere: Avventura

Uscita: 2020

Regista: Mikael Marcimain

Attori: Allison Williams, Alexander Dreymon, Keith David, Pearl Mackie, Jumayn Hunter

Trama

Per Sara e Jackson, ex fidanzati, doveva essere solo un breve volo per raggiungere un'isola tropicale per il matrimonio di un loro amico. Ma poco dopo il decollo il pilota rimane vittima di un attacco di cuore, e i due ragazzi si trovano soli, senza poter comunicare con nessuno e senza la minima idea di come far atterrare il piccolo Cessna. Inoltre una terribile tempesta sembra avanzare verso di loro. Come faranno a salvarsi?