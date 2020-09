“Hostiles”: trama, cast e trailer

05 Settembre 2020 | 14:36 di Lorenzo Di Palma

Prima di arrivare nelle sale, nel 2017, Hostiles - Ostili di Scott Cooper fu il film di apertura della Festa del Cinema di Roma. Ambientato alla fine dell’800 in New Mexico, il film racconta la storia del capitano Joseph Blocker, interpretato da Christian Bale, che sta per compiere la sua ultima missione prima di ritirarsi. Blocker deve infatti scortare il capo indiano Cheyenne Falco Giallo - Wes Studi - dal forte dove è prigioniero alla riserva indiana situata nella sua terra d'origine, dove gli è stato concesso di tornare per trascorrere gli ultimi giorni della sua vita. I due rivali affronteranno il viaggio di oltre mille miglia e durante il percorso incontreranno Rosalee - Rosamund Pike - vittima di un attacco indiano di cui è unica superstite, che si metterà in cammino con loro. Una storia attuale, un lungo viaggio durante il quale due guerrieri e una grande donna, impareranno a fidarsi gli uni degli altri e a trovare la pace in una terra che non perdona. Nel cast anche: Timothée Chalamet, Jesse Plemmons, Ben Foster.

LA TRAMA

