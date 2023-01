Hotel da incubo: la paura in 7 film

Tra hotel che nascondono segreti e case in affitto infestate, il cinema rovescia la faccia allettante dell'ospitalità alberghiera Theo James in una scena di "The White Lotus" Credit: © Sky Fiaba Di Martino







Tra i fenomeni televisivi dell'anno appena concluso c'è la seconda stagione di "The White Lotus": nato come miniserie, lo show di Mike White ha vinto dieci premi Emmy a settembre e ora due Golden Globe (a Jennifer Coolidge e come miglior miniserie), ha confermato il suo piglio irresistibile con i nuovi episodi, sempre incentrati su un gruppo di personaggi caricaturali e irresistibili in vacanza, stavolta, in un resort siciliano gestito dalla nostra Sabrina Impacciatore.

Sul palcoscenico della lussuosa struttura vanno in scena desideri, passioni, ma anche rivelazioni sgradevoli e meschinità private, per finire in tragedia con un delitto inaspettato: al cinema, hotel, alberghi e case in affitto sono spesso scenari di risvolti inquietanti, nonché protagonisti di capolavori (partendo da "Psyco" e passando per "Shining"). Nell'elenco di seguito, esploriamo un contesto capace di diventare terreno fertile per esplosioni, stravolgimenti (non solo emotivi) e parecchi brividi.

