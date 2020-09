“Hotel Gagarin”: trama, cast e trailer

06 Settembre 2020 | 12:30 di Lorenzo Di Palma

Hotel Gagarin, la commedia del 2018, diretta da Simone Spada, racconta la storia di cinque italiani, spiantati e in cerca di un’occasione, vengono mandati a girare un film in Armenia. Appena arrivati scoppia una guerra e il sedicente produttore sparisce con i soldi. Abbandonati all’Hotel Gagarin, isolati nei boschi e circondati dalla neve, trovano il modo di inventarsi un’originale e inaspettata occasione di felicità che non potranno mai dimenticare. «Hotel Gagarin vuole essere una commedia romantica, brillante, malinconica e un po’ visionaria. È la possibilità di fare un viaggio divertendosi, un film in movimento nonostante si svolga principalmente in un unico grande ambiente. È un tentativo di farci sognare, ridere, emozionarci o intristirci, come faceva, una volta, la commedia all’italiana che ci faceva uscire dal cinema più consapevoli e felici», ha spiegato il regista Simone Spada: «Vorrei sottolineare la frase di Lev Tolstoj che il professor Nicola Speranza (Giuseppe Battiston), in una scena del film, cita ai suoi compagni di viaggio: “Se vuoi essere felice, comincia”. Questa frase racchiude il senso profondo che ho voluto dare a questa avventura, il mio modo di intendere questo film e più in generale la vita».

IL CAST

Regia: Simone Spada. Con Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Silvia D'Amico, Caterina Shulha, Philippe Leroy.

LA TRAMA

Un sedicente produttore convince cinque italiani squattrinati e in cerca di successo a girare un film in Armenia. La location è l'Hotel Gagarin, un albergo circondato dalla neve e isolato nei boschi. All'arrivo sul posto però scoppia una guerra e il produttore si dilegua con i soldi. I sogni di tutti svaniscono in un solo istante, la troupe però riuscirà a trasformare l'occasione persa, in una piacevole esperienza che farà ritrovare presto la spensieratezza e il vero senso della vita...

IL TRAILER