“House of Gucci”: trama, cast e trailer

La folle storia del delitto Gucci, avvenuto nel 1995 a Milano, ha fatto il giro del mondo. Era inevitabile che diventasse un film, c’è voluto però più tempo del previsto: il regista Ridley Scott aveva cominciato a lavorarci già nel 2006, ma la pellicola è uscita solo nel 2021. Ora "House of Gucci" è arrivato in televisione.

Cast

Genere: Biografico

Biografico Uscita: 2021

2021 Durata: 158'

158' Regista: Ridley Scott

Ridley Scott Cast: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek e Jeremy Irons

Trama

Il film ricostruisce l’incontro tra Patrizia Reggiani (interpretata da Lady Gaga) e Maurizio Gucci, l’erede della maison di moda (che ha il volto di Adam Driver). Quando lui impone il divorzio, la donna contatta una “maga” e due criminali per portare a termine la sua vendetta... Il film non si limita a raccontare la storia d’amore (e poi odio) tra i due, ma è un affresco su una famiglia in difficoltà dopo aver costruito un impero e offre parti importanti anche a star come Al Pacino, Jeremy Irons e Salma Hayek.

