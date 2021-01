“Hugo Cabret”: cast, trama e trailer

04 Gennaio 2021 | 15:38 di Lorenzo Di Palma

Arrivato nelle sale italiane nel febbraio del 2012, dopo un passaggio alla Festival Internazionale del Film di Roma, Hugo Cabret è un film atipico nella filmografia di Martin Scorsese. Però quando il premiato romanzo di Brian Selznick The Invention of Hugo Cabret è approdato sulla sua scrivania grazie al prolifico produttore Graham King (che aveva già collaborato con Scorsese in altri tre film), il filmmaker premio Oscar ha avvertito una particolare sintonia nei confronti di questo racconto: «Mi ha colpito la vulnerabilità del protagonista. Hugo è un ragazzino che vive da solo fra i grandi spazi della stazione ferroviaria, cercando di stabilire un legame con suo padre, da tempo scomparso», ha detto Scorsese, spiegando che le atmosfere del libro gli ricordavano il quartiere italiano di New York City, negli anni 50, quando iniziò a lavorare con suo padre.

Cast

Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Ray Winstone, Emily Mortimer, Jude Law, Johnny Depp, Michael Pitt, Christopher Lee, Michael Stuhlbarg, Helen McCrory, Richard Griffiths, Frances de la Tour, Angus Barnett, Gulliver McGrath, Edmund Kingsley, Eric Moreau, Mihai Arsene, Emil Lager, Shaun Aylward

La trama

Parigi, inizio anni 30. Il dodicenne Hugo vive nella stazione di Montparnasse dove, all'insaputa di tutti, ha sostituito lo zio nel ruolo di tecnico orologiaio. Il suo vero scopo, però, è quello di aggiustare un automa al quale aveva iniziato a lavorare insieme al padre, orologiaio di professione, morto durante un incendio. Hugo, pur di sistemarlo, ruba dei pezzi ad alcuni giocattoli dal negozio dell'anziano giocattolaio della stazione ma viene colto in flagrante e costretto a lavorare per riparare al suo danno. L’incontro con il burbero giocattolaio e la sua figlia adottiva lo risucchierà in una magica e misteriosa avventura che cambierà per sempre la sua vita!

Il trailer