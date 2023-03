“I cacciatori del cielo”, il docufilm con Giuseppe Fiorello

L'attore è protagonista di un docufilm che celebra Francesco Baracca e i 100 anni dell’Aeronautica italiana Solange Savagnone







Per celebrare i 100 anni dalla nascita dell’Aeronautica militare italiana, il 29 marzo su Rai1 andrà in onda “I cacciatori del cielo”, docufilm con Giuseppe Fiorello nei panni dell’aviatore Francesco Baracca, eroe della Prima guerra mondiale.

Giuseppe, perché è importante raccontare la storia di Baracca?

«In parte perché è affascinante portare alla luce qualcosa che si conosce poco o niente. E poi perché è un film che rappresenta un po’ anche l’oggi. È infatti una storia di guerra e di ragazzi che andavano a combattere per il proprio Paese sapendo però che stavano uccidendo altri giovani come loro».

Quanto ne sapeva di Baracca prima di iniziare a girare?

«Quasi nulla, avevo sentito vagamente questo nome notando una piazza o una via dedicata a lui, ma non avevo mai approfondito».

Come si è documentato?

«Sull’aspetto privato c’era abbastanza poco. Dai ritagli di giornali dell’epoca si capiva fosse un temerario, che si avventurava nei cieli in qualsiasi condizione. È stato un pioniere dell’aviazione non solo militare, ma anche civile».

Nelle prime scene la vediamo volare e andare a cavallo. Ha usato controfigure?

«A cavallo ero io. Volare invece non si poteva fare, era troppo complesso e bisognava pensare alla nostra incolumità».

Quelli che vediamo volare sono aerei dell’epoca?

«Forse qualcuno, altri sono ricostruzioni perfettamente funzionanti. A Lugo (Ravenna), paese natale di Baracca, c’è un museo dove si trova il suo aereo originale e si possono vedere molte cose di lui e dell’epoca».

Anche la sua tenuta da aviatore è originale?

«È un misto. La maggior parte dei costumi è originale, altri sono stati ricostruiti fedelmente».

Ci sono stati imprevisti durante le riprese?

«Per fortuna no, ma si stava sempre con il fiato sospeso nelle scene in cui gli aerei passavano a poche decine di metri dalle nostre teste. È stato abbastanza impressionante, ma anche adrenalinico. Pensare che questi ragazzi volassero in certe condizioni fa rabbrividire. L’Aeronautica vuole celebrarli perché se oggi possiamo volare, anche con i voli civili, lo dobbiamo a questi uomini eroici».

Baracca era un uomo coraggioso, lo è anche lei?

«Già per vivere la quotidianità ci vuole una certa dose di coraggio. Io mi sento mediamente coraggioso».

Ha paura di volare?

«Non ho paura, ma mi dà fastidio sapere che sono sospeso in aria. La trovo una cosa strana, innaturale».

La cosa più rischiosa che ha fatto in vita sua?

«Anni fa ero in vacanza con amici a Orlando (Stati Uniti), in un parco giochi, e sono salito su una giostra che sembrava un enorme pendolo e ruotava a 360 gradi. Fu paurosissimo e decisi che non sarei mai più salito su giostre estreme o montagne russe. Come non mi lancerei mai con un paracadute, nemmeno sotto tortura».

Il 23 marzo uscirà nei cinema “Stranizza d’amuri”, il suo primo film da regista.

«Quel giorno tra l’altro è il compleanno di Franco Battiato e il film porta il titolo di una sua canzone. Gli sono grato per essere stato la colonna sonora della mia vita».

Cosa racconta la storia?

«Il film è liberamente ispirato a un fatto di cronaca della Sicilia degli Anni 80: due ragazzi della provincia di Catania vengono trovati uccisi, abbracciati. Fu un chiaro delitto di stampo omofobo (vedi box in alto, ndr)».

Andrà da suo fratello Rosario a “Viva Rai2!” per promuovere i film?

«Tra noi non ci chiediamo mai favori. Ma sono stato ufficialmente invitato e sono molto contento di andarci. È un bel momento questo, racconto due storie molto diverse per non dimenticare “pezzi” del nostro Paese».

Oggi chi sono i veri eroi?

«Uomini e donne che fanno cose in apparenza ordinarie ma che in realtà sono gesti straordinari o modi di vivere degni di esser chiamati eroici, come i medici durante la pandemia o i pescatori che salvano i naufraghi. Io ho sempre raccontato nei miei lavori figure eroiche “ordinarie”. Anche l’arte in generale è eroica. La si sottovaluta ma trovo che sia una grande fonte di ispirazione».